"Совсем дебилы, что ли?": сестра Сенцова прокомментировала слухи о его отравлении

Сестра осужденного в РФ Сенцова заявила, что "он там не на курорте".

Сестра осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан назвала информацию о том, что ее брата отравили, "параноидальной чушью".

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"Поползли слухи с мнениями "экспертов", что Олега отравили и он умирает. Совсем дебилы, что ли??? Не буду я комментить эту параноидальную чушь, конспирологи хр*новы. Он там не на курорте, 4 года тюрьмы, в том числе на крайнем севере, ясен пень, здоровья не прибавляют", - говорится в ее сообщении в Facebook.

Ранее военный эксперт Юрий Колесников в эфире ObozTV заявил, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, умирает от отравления.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Он не признал свою вину.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова в список политзаключенных.