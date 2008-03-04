В Киеве поймали маньяка-поджигателя

Жил поджигатель в подвалах на Оболони. Его имя милиция назвать отказалась.

На допросе он признался, что хотел очистить столицу от мусора. «Спичечный маньяк», как прозвали злоумышленника киевляне, жег накопившийся в подъездах хлам и при этом каждый раз оставлял записки с угрозами: «Скоро сгорит все».

Хулиган так тщательно планировал свои действия, что все это время легко обводил милицию вокруг пальца. Однако последний поджог коморки дворника в доме на просп. Маяковского маньяк продумал не до конца и таки попался.

R нам позвонили жильцы дома на Маяковского и сообщили, что горит подсобное помещение, - рассказал «Комсомольской правде в Украине» замначальника ЦОС ГУ МВД в Киеве Владимир Дмитренко. - Две группы милиционеров были на месте через пару минут. Одни говорили с людьми, другие прочесывали местность. Неожиданно среди пассажиров на остановке ребята заметили мужчину точь-в-точь похожего на парня с фоторобота.

Заметив милицию, мужик бросился наутек, но бежать уже было некуда. Он стал ломиться в киоск для продажи проездных, ему, естественно, не открыли. Так что неуловимого маньяка взяли легко - без шума и пыли.

Как оказалось, субботний поджог на Маяковского был уже четвертый на Троещине. Просто жильцы домов, где маньяк поработал до этого, не звонили в милицию. На допросе выяснилось, что поджигателю 43 года, он безработный, но имеет двухкомнатную квартиру на Троещине. Его жена давно умерла, из родственников в Киеве живет только племянница. Но та не жаловала дядю своим вниманием, и поэтому, устав от одиночества, мужчина сдал свою квартиру в аренду, а сам перебрался… в подвал многоэтажки на Оболони!

Свою комнату там он оборудовал из хлама, который выбросили жильцы. Впрочем, по словам преступника, это был не единственный подвал, в котором он обитал. Иногда он переезжал в другие подворотни.

- Я хотел обратить внимание людей на мусор и заставить их навести порядок, - объяснил поджигатель на допросе. - Два года назад поджигал мусорные баки, а когда понял, что это бесполезно, то решился на крайние методы. Решил жечь хлам в подъездах. Жаль только, что люди не погибли - быстрее бы одумались!

За последние полгода подъезды в столице горели часто. Так что вряд ли поджигатель сознался во всех своих «хулиганствах». Только по информации милиции, 10 раз горело в Дарнице, 4 - на Троещине, а также как минимум по разу на Борщаговке, Ветряных Горах, Подоле, Оболони и дважды на Куреневке.

"КП в Украине"