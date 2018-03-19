Во Львове родители устроили пьяный дебош в кафе: их ребенка полиция передала бабушке (фото)

15:07, 19 марта 2018
Общество
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Мужчину и женщину доставили в отделение полиции / фото facebook.com/lvivpolice

Конфликт возник из-за счета в 530 гривен, его супруги не хотели оплачивать, сообщает полиция Львовской области.

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Тогда администрация заведения вызвала полицию. У мужчины и женщины были признаки алкогольного опьянения, они вели себя очень вызывающе и бросались на инспекторов. Супругов с ребенком доставили в отделение полиции.

"Поскольку родители были в состоянии опьянения - патрульные не могли позволить им в дальнейшем находиться возле сына. Поэтому в участок также вызвали бабушку и передали ей ребенка", - говорится в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, во Львове мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в доме, где проживает, и во время задержания травмировал четырех работников Национальной полиции.

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Теги: #Львов#кафе