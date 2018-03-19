Во Львове родители устроили пьяный дебош в кафе: их ребенка полиция передала бабушке (фото)

В отделение полиции вызвали бабушку и передали ей ребенка.

В одном из заведений питания во Львове мужчина и женщина вели себя агрессивно. С ними был их малолетний сын.

Конфликт возник из-за счета в 530 гривен, его супруги не хотели оплачивать, сообщает полиция Львовской области.

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Тогда администрация заведения вызвала полицию. У мужчины и женщины были признаки алкогольного опьянения, они вели себя очень вызывающе и бросались на инспекторов. Супругов с ребенком доставили в отделение полиции.

"Поскольку родители были в состоянии опьянения - патрульные не могли позволить им в дальнейшем находиться возле сына. Поэтому в участок также вызвали бабушку и передали ей ребенка", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во Львове мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в доме, где проживает, и во время задержания травмировал четырех работников Национальной полиции.