На Полтавщине похитили активиста "Правого сектора"

Об этом сообщает "Вестник Кременчуга".

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Победы возле офиса парторганизации.

По словам очевидцев, среди тех, кто его похитил, был один из активистов "Майдана" и группа людей в камуфляже.

В милиции эту информацию не комментируют, но сообщили, что неизвестная женщина действительно позвонила по телефону "102" и сообщила, что видела, как люди в камуфляжной форме волокли мужчину в офис "Майдана" по бульвару Пушкина.

Читайте такжеМажоритарщики от "Свободы" и "Правого сектора" хотят создать группу в Раде

Лидер «Правого сектора-Полтавщина» Иван Балацкий в интервью СМИ сообщил, что одного Максима Левчука похитили активисты местного «Майдана».

"Его силой затолкали в микроавтобус, принадлежащий одному из активистов «Майдана» Кириллу Климчуку. Это видел наш сотрудник. Они хотели и его туда закинуть, но он убежал и сообщил об этом нам",- рассказал Балацкий.

Сам Климчук заявил, что он действительно в понедельник вечером был возле офиса «Правого сектора», однако категорически опроверг свою причастность к похищению человека.