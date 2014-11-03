Во всех районах Донецка слышны серии залпов и одиночные выстрелы
18:09, 03 ноября 2014Общество
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Во всех районах Донецка слышны звуки одиночных выстрелов и серии залпов.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба городского совета со ссылкой на местных жителей.
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Ранее сообщалось, что ночь в Донецке прошла без происшествий, утром 3 ноября в городе также было тихо.
14 октября в Донецкий городской совет вошли боевики «ДНР» и заставили сотрудников горсовета опубликовать распоряжение так называемого «совета министров» «ДНР» о назначении главой администрации города Донецка, исполняющим функции городского председателя Игоря Мартынова. Кто сейчас контролирует ситуацию в Донецком городском совете, неизвестно. Однако пресс-служба городского совета работает по московскому времени.
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