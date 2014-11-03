Ночь в Донецке прошла спокойно
10:01, 03 ноября 2014Общество
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В Донецке минувшая ночь со 2 на 3 ноября прошла без активных боевых действий, с утра обстановка спокойная.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро «в Донецке тихо, сообщения о происшествиях не поступают».
Читайте такжеНа псевдовыборах в Донецке бюллетени - на офисной бумаге, имеются дополнительные списки – очевидцыТакже сообщается, что в городе работают все коммунальные службы и аварийные бригады предприятий. Специалистам КП «Донецкгоргаз» удалось восстановить газоснабжение в северной части Куйбышевского района Донецка, газ пустили 638 абонентам частного сектора поселка шахты «Октябрьский рудник».
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