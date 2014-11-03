В Донецке после "выборов" возобновились боевые действия
00:42, 03 ноября 2014Общество
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В Донецке после проведения "выборов" возобновились боевые действия
REUTERS
Об этом сообщают журналисты и пользователи соцсетей, передает "Радио Свобода".
Сообщается, что возобновились обстрелы Донецкого аэропорта, который контролируют украинские войска, и соседнего села Пески, через которое идет снабжение защитников аэропорта.
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В частности, боевики утверждают, что "вблизи Песков разрывы снарядов и выстрелы, идет бой", "разведывательно-диверсионные группы карателей снова пытаются добраться до города и на территорию аэропорта" и что "артиллерия армии "Новороссии" нанесла удар по позициям "укров" у взлетной полосы".
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