В Донецке после "выборов" возобновились боевые действия

Об этом сообщают журналисты и пользователи соцсетей, передает "Радио Свобода".

Сообщается, что возобновились обстрелы Донецкого аэропорта, который контролируют украинские войска, и соседнего села Пески, через которое идет снабжение защитников аэропорта.

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В частности, боевики утверждают, что "вблизи Песков разрывы снарядов и выстрелы, идет бой", "разведывательно-диверсионные группы карателей снова пытаются добраться до города и на территорию аэропорта" и что "артиллерия армии "Новороссии" нанесла удар по позициям "укров" у взлетной полосы".