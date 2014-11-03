Мариупольский суд в противовес мнению прокуратуры отпустил диверсанта под домашний арест

При избрании меры пресечения в отношении пособника деятельности террористической организации прокуратура Донецкой области занимает принципиальную позицию и настаивает на однозначном содержании под стражей. Однако, Жовтневым районным судом было принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает мариупольский сайт 0629 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура Донецкой области продолжает отстаивать свою позицию и в настоящее время органами прокуратуры области в Жовтневый райсуд Мариуполя направлена апелляция на незаконное постановление судьи об избрании меры пресечения.

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Прокуратура отмечает, что какие-либо оценочные высказывания анонимных источников в штабе АТО не могут являться достоверной и корректной информацией, отражающей официальную позицию органов прокуратуры.

Справка. В настоящее время гражданин Украины, 1973 года рождения, является фигурантом в уголовном производстве по ч.1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины (пособничество деятельности террористической организации).

Напомним, 25 октября диверсанта "ДНР" отпустили под домашний арест несмотря на значительную доказательную базу, тяжесть преступлений и общественную опасность деяния. После того, как в СМИ появились сообщения по данному факту, диверсант снова был задержан сотрудниками СБУ.