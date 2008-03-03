Журналистку «Крымской правды» ограбил земляк

В Симферополе 2 марта в 21.10 на улице Дмитрия Ульянова в районе дома № 26 двое неизвестных открыто похитили у обозревателя газеты «Крымская правда» Людмилы ОБУХОВСКОЙ матерчатую сумку.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в АР Крым, журналистка обратилась с заявлением о совершенном на нее нападении в Центральный РО Симферопольского горуправления милиции. В ее сумке находился: цифровой фотоаппарат, цифровой диктофон, мобильный телефон, служебные удостоверения, визитница с контактными телефонами и т.п.

Менее суток понадобилось сотрудникам уголовного розыска Центрального РО на раскрытие данного преступления: 3 марта были установлены и задержаны двое подозреваемых: уроженец Орловской области, 1987 г.р., ранее судимый за убийство в Российской Федерации, ныне проживающий в Бахчисарайском районе и житель Бахчисарайского района, 1991 г.р., ранее не судимый. У злоумышленников изъяты вещи потерпевшей.

Интересен тот факт, что Людмила ОБУХОВСКАЯ сама является уроженкой города Орла.