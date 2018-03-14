В Житомире почтили память украинских добровольцев

Торжества по этому случаю прошли возле памятника Героям Небесной Сотни.

Сегодня в центре Житомира около сотни житомирян почтили память украинских добровольцев.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества по этому случаю прошли возле памятника Героям Небесной Сотни.

Участие в мероприятии приняли руководители власти, представители духовенства, родные военных, волонтеры, участники АТО. Во время мероприятия состоялось выступление добровольцев, минута молчания, прозвучала молитва за Украину, а родным погибших военных были вручены цветы. В завершение – совместное исполнение гимна.

15 марта, в Житомире в кинотеатре имени Франко к Дню украинского добровольца состоится показ документальной киноленты «Война химер».

Как сообщал УНИАН, с начала войны на востоке Украины погибли 232 украинских добровольца.