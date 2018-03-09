Стало известно, сколько мужчины потратили на подарки к 8 марта

В этом году продажи главного атрибута праздника - цветов значительно выросли, по сравнению с 2017 годом.

Мужчины потратили к 8 марта на подарки женщинам в среднем более тысячи гривен, однако показатели везде отличаются.

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Как передает ТСН, кое-кто из мужчин называет суммы в 3-5 тыс. грн . Другие же останавливаются в районе одной тысячи гривен, при этом добавляя, что еще будут ходить по магазинам.

Среди самых популярных подарков: кольца, цепочки, хайлайтеры, помады, маски для лица. Продавцы ювелирных магазинов отмечают, что продажи в эти дни увеличиваются на 60%, а мужчины меньше тысячи гривен в таких магазинах не оставляют.

В этом году в цветочных магазинах и у частных продавцов наблюдался настоящий ажиотаж. "Сегодня, вчера это было что-то просто невероятное. Вдвое больше, чем в прошлом году", - говорят продавцы цветов.

Однако в этом году у украинцев может быть последний раз выходной 8 марта, а назвать дату могут Днем борьбы за права женщин.

В свою очередь маркетологи уверяют, что такие праздники идут на пользу экономике страны. "Это все двигает экономику. Потому что продажи в этот момент растут, естественно, цветов и подарков. И это прекрасный праздник, когда покупают то, что человек хочет, а не то, что человеку надо .. человеку надо подарить какую-то прихоть", - говорит один из экспертов.

В Европе, например, 8 марта не является выходным днем, его не празднуют с такой помпезностью, как в странах бывшего СССР. Даже в Германии, где родилась и работала борец за женские права Клара Цеткин, день почти не отмечается, однако канцлер Ангела Меркель поздравила женщин и призывала их к борьбе.

"У нас еще много работы. И не только здесь в Германии. Мы должны позаботиться о других странах, где женщины не имеют желаемого равенства. Поэтому это день, когда мы подчеркиваем – борьба за равные права женщин продолжается", - отметила она.