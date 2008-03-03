В Печерском районе иномарка сбила девушку (фото)

На ул. Кутузова в направлении ул. Старонаводницкой произошел наезд на пешехода.

Как сообщает «Друга Смуга»,ситуация развивалась следующим образом. Молодая девушка решила перебежать дорогу в неустановленном для этого месте. В крайнем правом ряду ее сбил автомобиль Toyota Camry, который двигался в направлении ул. Старонаводницкой.

Тормозной путь машины свидетельствует о том, что водитель «японца» всячески пытался избежать столкновения.

По предварительным данным медиков, девушка получила ушиб тазобедренного сустава и закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали.

На месте работают сотрудники ГАИ.

В результате аварии образовалась тянучка.