Москва приказала передвигаться по Донбассу в темноте: боевики и военные РФ недовольны

Российским командованием строжайше предписано подразделениям боевиков "ДНР" и ВС РФ соблюдать меры маскировки.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ России массово отзывают военных из отпусков, на Донбассе боевики устанавливают артсистемы

"Все переговоры, содержащие информацию о деятельности и передвижении подразделений, по открытым каналам связи строго запрещены. Передвижение и осуществление маршей предложено проводить либо в тёмное время суток, либо в сумерках (утром или вечером)", - говорится в сообщении.

Эксперт отмечает, что указание передвигаться в темное время суток вызывает недовольство и у террористов (отсутствие необходимых навыков управления бронетехникой в темное время суток), и у российских военнослужащих (слабое знание местности).