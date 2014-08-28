СНБО: На Луганщине боевиков и "казаков" заменяют на регулярные подразделения российской армии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины со ссылкой на сводную информацию СНБО.

«В течение последней недели в контролируемых российскими наемниками городах Луганской области - Луганск, Краснодон, Антрацит - отряды местных «ополченцев» и «казаков», способных противодействовать силам АТО, а также причастных к мародерству и бандитизму, заменены на регулярные подразделения российской армии", - отмечают в СНБО.

Читайте такжеУкраинцы массово спамят страницу Обамы в Facebook: "Путин напал на Украину!"По ее информации, в населенные пункты Перевальск, Зоринск, Малоивановка, Малая Фащевка, Вергулеевка, Рассыпное отмечено прибытие подкрепления для террористов, осуществляется обустройство этих городов к долговременной обороны. Продолжаются минометные обстрелы Дебальцево из минометов, установленных на автомобилях.

Как сообщал УНИАН, украинская власть обвиняет Россию в открытом военном вторжении на юге Донбасса. В частности, поступают сообщения о блокировании города Новоазовск российскими военными.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт написал у себя в Twitter: "Сейчас мы явно наблюдаем бои между регулярными силами России и Украины. Существует четкое название этого".

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что надо дать пояснения сообщением о появлении российских войск на территории Украины.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и председатель Европейского совета Герман ван Ромпей заявили о необходимости оказать давление на Россию со стороны Евросоюза, чтобы добиться деэскалации ситуации на востоке Украины.

В США считают, что Россия ведет прямое контрнаступление в Донецкой и Луганской областях.