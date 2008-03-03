Убит руководитель предприятия «Черниговстройинвест»

Под Черниговом убит руководитель городского коммунального предприятия "Черниговстройинвест" 68-летний Владимир Бондаренко.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Черниговского городского совета, инцидент произошел 1 марта в с. Улянивцы под Черниговом на даче В.Бондаренко, где он находился вместе с женой.

Дело расследует Черниговский районный отдел милиции. Правоохранители от комментариев воздерживаются, связана ли смерть руководителя "Черниговстройинвеста" с его профессиональной деятельностью – пока не известно.

По неофициальным данным информированных источников, смерть наступила от удара в висок.

Городской председатель Чернигова Александр СОКОЛОВ назвал этот случай беспрецедентным, и пообещал лично контролировать ход следствия.

В.Бондаренко, 1940 года рождения, в разное время работал на должностях первого заместителя председателя исполкома Черниговского городского совета, заместителя председателя облисполкома, заместителя председателя Черниговской ОГА, гендиректора государственных дорожных предприятий. Коммунальное предприятие "Черниговстройинвест" Черниговского городского совета он возглавлял в 2004-2006 годах, в феврале 2008 года снова был назначен руководителем этого предприятия.

КП "Черниговстройинвест" – посредническое предприятие, основанное в 2004 году с целью создания благоприятных условий для работы подрядных организаций города, эффективного ведения строительства, предотвращения перепродажи выделенных под строительство земельных участков.