ЕС может созвать экстренное совещание в связи с сокращением поставок газа в Украину

Российский газ в Европу продолжает поступать в полном объеме. Об этом заявил сегодня официальный представитель еврокомиссара по энергетике Андриса ПИБАЛГСА Ферран Тарраделлас ЭСПУНИ, передает Газета.ru.

В то же время, по словам Т.ЭСПУНИ, Брюссель может созвать экстренное совещание экспертной Координационной группы ЕС по газу для анализа ситуации, и ее возможных последствий для европейских стран.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 9.34 по киевскому времени ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» получил телеграмму от ОАО «Газпром» с уведомлением о снижении поставок газа в Украину на 30 млн. куб. м в сутки. «Укртрансгазу» необходимо не менее двух часов для решения технологических вопросов для переформатирования работы газотранспортной системы в новых условиях. В тоже время в «Нафтогазе» уточнили, что сокращение поставок газа в таком объеме не отразится на украинских потребителях.