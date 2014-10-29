21% украинцев узнают новости о ситуации в государстве из российских телеканалов

Подавляющее большинство граждан Украины узнают информацию о ситуации в государстве из программ украинского телевидения.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-19 октября 2014 года.

По данным опроса, 83,5% респондентов указали, что источником новостей для них выступает украинское телевидение, 31% - веб-сайты, 29% - знакомые и родственники, 29% - украинские газеты и журналы, 21% - российское телевидение.

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Реже всего граждане узнают информацию из украинского радио (16%), из социальных сетей, блогов (11%), российских газет и журналов (2%) и российского радио (1%).

Также опрос показал, что регулярно российские телеканалы в целом смотрят 9% опрошенных, 29% делают это время от времени, а 61% не смотрят российские телеканалы, 1% опрошенных не определился по этому вопросу.

На вопрос о доверии к украинскому телевидению 22% респондентов ответили, что полностью доверяют, 59,5% - доверяют лишь частично, 14% - вообще не доверяют, а 4,5% не определились.

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Опрос проводился методом личного интервью, было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме Луганской области и АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.