В Украине запретили 7 сериалов о российских силовиках, среди которых "Спецназ" и "Десантура"

Как сообщается на сайте Госкино, комиссия из 23 экспертов запретила такие фильмы российского производства: "Кадетство", "Гончие", "Следственный комитет", "Спецназ", "Десантура", "Морпехи" и "Военная разведка".

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"Фильмы были запрещены для кино-телепоказа, публичного коммерческого видео и домашнього видео на территории Украины", - говорится в сообщении.

Эти фильмы рассматривались на основании представления Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и обращения телеканалов об их запрете.

"Учитывая общественное мнение, по требованию самих военных, которые принимают участие в АТО и в целом общества, мы решили, что некорректно сейчас будет демонстрировать на украинских телеканалах те российские фильмы, в которых есть откровенная пропаганда, вроде возвеличивания силовых структур России и самой России", - сказал председатель Госкино Пилип Ильенко.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Госкино запретило 13российских фильмов, среди которых значились такие картины пропагандистского направления как "Матч" и "Август. Восьмого".