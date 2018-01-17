Сепаратистский скандал: в СБУ рассказали об обысках у подозреваемого в поддержке "ЛДНР" солиста львовской оперы

Сотрудники Службы безопасности Украины вечером во вторник, 16 января, провели обыски в квартире солиста львовской оперы Николая Санжаревского.

Как сообщил спикер СБУ Львовщины Олег Александров, во время следственных действий правоохранители изъяли технику и носители информации, которые далее будут исследоваться в рамках досудебного расследования, передает ZAXID.NET.

По словам Александрова, обыски продолжались около двух часов, и сам Николай Санжаревский присутствовал во время этих событий.

Спикер СБУ также уточнил, что Санжаревский сначала пришел в управление СБУ, а после этого у него провели обыски.

При этом следственные действия проводились в рамках ранее открытого уголовного производства по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

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Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета им. Крушельницкой, которого активисты сайта «Миротворец» включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды. Соответствующие данные появились на сайте 8 января.

По данным СБУ, в 2015 году в отношении этого работника Львовского театра оперы и балета уже проводилась проверка, ему было вынесено официальное предостережение. «Тогда не было достаточных доказательств и состава преступления, чтобы начать против него уголовное производство за сепаратизм или государственную измену, но были определенные основания вынести ему официальное предостережение. Сейчас СБУ начала новую юридическую проверку деятельности этого лица, после завершения которой будут приняты соответствующие решения », - сказал Александров.

Руководство Львовского театра оперы и балета не прокомментировало обвинения в отношении своего солиста, сообщив, что «будет назначено служебное расследование».