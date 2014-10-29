Савченко обжаловала решение суда о продлении ареста

Об этом в своем "Твиттере" написал адвокат летчицы Николай Полозов. "Надежда Савченко обжаловала постановление о продлении стражи. Намерение российской власти возбудить новое дело против нее - она считает давлением", – написал он.

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Как сообщал УНИАН, 27 окрября Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинской летчицы Надежды Савченко до 13 февраля 2015 года. Заседание проходило в закрытом режиме около 5 часов. Самой Надежды Савченко в зале суда не было.