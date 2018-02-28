Кабмин отстранил госсекретаря Минприроды

Должностные обязанности государственного секретаря заключаются в организации работы аппарата Минприроды, обеспечении подготовки предложений по выполнению задач министерства.

Кабинет Министров отстранил Госсекретаря Минприроды Геннадия Дмитренко от выполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Как отмечается в документе, «отстранить Дмитренко Геннадия Васильевича от исполнения полномочий по должности государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов во время осуществления дисциплинарного производства».

Должностные обязанности государственного секретаря заключаются в организации работы аппарата Минприроды, обеспечении подготовки предложений по выполнению задач министерства.

Также госсекретарь по согласованию с Министерством финансов утверждает штатное расписание и смету министерства, назначает на должность и освобождает от должности государственных служащих аппарата министерства, присваивает им ранги государственных служащих, принимает решение относительно их поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности, принимает на работу и увольняет с работы работников аппарата министерства, принимает решение относительно их поощрения, привлечения к дисциплинарной ответственности и тому подобное.

Напомним, в декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей. В конце 2016 года Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Геннадия Дмитренко государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов. Кстати, по результатам конкурса (тестирование, решение ситуационных задач и собеседование) Дмитренко получил один из наименьших баллов среди других госсекретарей-победителей – 10 ,75 баллов из 20 возможных. В январе 2017 года Кабинет министров поддержал кандидатуру Геннадия Дмитренко на пост государственного секретаря при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. До назначения Геннадий Дмитренко был первым заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации.