Увеличилось количество пострадавших полицейских в результате столкновений возле Рады

Открыто производство по статье Уголовного кодекса об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа.

До 14 увеличилось количество пострадавших полицейских в результате столкновений с митингующими возле Верховной Рады. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеПолиция открыла дело из-за "избиения правоохранителей" под Радой"У пострадавших травмы различной степени тяжести. В частности, предварительно врачи диагностировали у них перелом ключицы, челюсти, носа и многочисленные гематомы. Медики оказывают помощь пострадавшим, а в случае необходимости правоохранителей будут доставлять в лечебные заведения", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают осматривать место происшествия и устанавливают всех участников, причастных к инциденту.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили участников акции от ограждения, установленного возле Верховной Рады. Также правоохранители отобрали у митингующих шины. Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки.

Кроме того, правоохранители пошли в сторону палаточного городка, установленного возле ВР. Активисты вышли из палаток и оборонялись палками, также они бросали в полицейских бутылки.

Депутат Владимир Парасюк заявил, что правоохранители избили много митингующих.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших полицейских во время провокаций возле парламента.

Также были задержаны 9 нарушителей правопорядка.