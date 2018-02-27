Возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими
12:15, 27 февраля 2018Общество
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Участники акции бросали в полицейских дымовые шашки и бутылки.
Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки / фото ТСН.иа
Возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.
Как передает корреспондент УНИАН, полицейские оттеснили митингующих от ограждения, установленного возле Верховной Рады.
Также правоохранители отобрали у митингующих шины.
Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки.
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Кроме того, правоохранители пошли в сторону палаточного городка, установленного возле ВР. Активисты вышли из палаток и обороняются палками.
Один из правоохранителей, вероятно, получил ранение, поскольку коллеги оттягивают его от палаток.
Митингующие бросают в полицейских какие-то предметы, в том числе бутылки.
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