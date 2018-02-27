Возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими

12:15, 27 февраля 2018
Общество
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Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки / фото ТСН.иа

Как передает корреспондент УНИАН, полицейские оттеснили митингующих от ограждения, установленного возле Верховной Рады.

Также правоохранители отобрали у митингующих шины.

Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки.

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Кроме того, правоохранители пошли в сторону палаточного городка, установленного возле ВР. Активисты вышли из палаток и обороняются палками.

Один из правоохранителей, вероятно, получил ранение, поскольку коллеги оттягивают его от палаток.

Митингующие бросают в полицейских какие-то предметы, в том числе бутылки.

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Теги: #столкновения под Радой