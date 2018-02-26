В днепровских маршрутках подорожал проезд

15:17, 26 февраля 2018
Общество
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/dp.vgorode

Об этом сообщает dp.vgorode.

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Ранее стало известно, что перевозчикам разрешили поднять стоимость проезда до 7 гривень, однако список таких "счастливчиков" пообещали утвердить позже. Но не дожидаясь официального решения, на маршрутах №62, 73, 57А и 87 объявления о подорожании уже появились.

Как сообщал УНИАН, во Львове пьяный инспектор «Муниципальной стражи» в маршрутке избил пассажира и угрожал оружием. В городском совете уверяют, что мужчина отстранен от работы на коммунальном предприятии, в полномочия которого входит наблюдение за правопорядком; проводится служебное расследование.

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Теги: #проезд в маршрутках#маршрутки Днепра