На оснащение школ новым оборудованием и мебелью в этом году выделят миллиард гривень

Еще 386 млн грн предусмотрено на масштабное повышение квалификации учителей, а 163 млн грн - на приобретение техники для начальной школы.

На оснащение школ новым оборудованием и мебелью в этом году будет выделен почти 1 млрд грн. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГосударство никогда не давало денег на туалетную бумагу, мел или лампочки для учеников – директор киевской школы«Сегодня мы восстанавливаем уважение к учителям и вводим в системе образования совершенно новые стандарты. Начали менять начальную школу, чтобы сформировать в ней доброжелательную среду: уже созданы прогрессивные методики обучения; школы будут оснащены новым оборудованием, мебелью. На эти цели в 2018 году выделен почти 1 млрд грн; 386 млн грн - на масштабное повышение квалификации учителей; 163 млн грн - на приобретение техники для начальной школы», - написал Гройсман.

Также он напомнил, что в 2017 году зарплата учителей выросла на 50%, с 1 января 2018 года - еще на 25%.

«В образовании должен царить совсем другой психологический подход. Мы хотим открыть все возможности и таланты украинских детей», - написал премьер.

«Вспомните 90-е годы. Все забыли об обучении, начали заниматься предпринимательством. Украинский учитель был подавлен и даже унижен государством», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, госбюджетом на 2018 год предусмотрен 61,7 млрд грн субвенции на образование.

21 февраля Кабмин утвердил государственный стандарт начального образования. Стандарт вводиться с 1 сентября 2018 года для детей, которые будут учиться 12 лет.