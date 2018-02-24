В полиции заявили, что "грудь-контроль" в Оболонском суде осуществлялся законно

В Нацполиции утверждают, что досмотр граждан заключался лишь в просьбе расстегнуть верхнюю одежду.

Осмотр женщин-журналисток в Оболонском районном суде Киева 21 февраля во время подготовки к допросу президента Петра Порошенко осуществлялся законно.

Как отмечается в обнародованном разъяснении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины, во время событий в Оболонском суде Киева полиция действовала в строгом соответствии с законодательством. Все меры принимались с целью обеспечения публичной безопасности и порядка, а также с целью избежания провокаций.

Напоминается, что 21 февраля 2018 года в Оболонском райсуде Киева проходило рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича. В связи с планируемым участием в судебном заседании президента Украины Петра Порошенко на территории суда и в самом здании были введены предусмотренные законодательством Украины меры безопасности, согласованные с Управлением государственной охраны.

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«С целью принятия мер безопасности правоохранители проводили поверхностный осмотр граждан, желавших принять участие в заседании суда. Эти мероприятия осуществлялись в строгом соответствии со ст. 29 Закона Украины «О Национальную полицию», поскольку способствовали выполнению возложенных на полицию задач по обеспечению публичной безопасности и порядка, а также личной безопасности участников судебного заседания», - отметили в полиции.

Отмечается, что досмотр граждан заключался в просьбе расстегнуть верхнюю одежду. Этот осмотр проводили сотрудники полиции одного пола с гражданами, которые имели желание попасть на судебное заседание, как это и предусмотрено ч.3 ст. 34 Закона Украины «О Национальной полиции».

В то же время в полиции подчеркнули, что благодаря проведенным полицией мерам удалось предотвратить провокационные действия представительницы одного из общественных движений. С женщиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения правонарушений, после чего ее отпустили.

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля мероприятия по охране Оболонского районного суда Киева проходили в несколько необычной форме: кроме традиционной просьбы для всех посетителей суда показать содержимое сумок, рюкзаков и др, женщин, в частности журналисток, женщины-полицейские просили расстегнуть две верхних пуговицы верхней одежды. При этом женщины-полицейские не объясняли причины такого внешнего осмотра именно посетительниц суда.

22 февраля Порошенко назвал недопустимыми действия правоохранительных органов, которые заставляли женщин-журналисток раздеваться в суде, и поручил провести служебное расследование.