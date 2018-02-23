Мосийчук сообщил, что СБУ раскрыла теракт возле канала "Эспрессо", но не подтвердил задержание его исполнителей

По словам депутата, следствие установило исполнителей - они находятся на неподконтрольной части Украины и в Российской Федерации.

Служба безопасности Украины установила исполнителей совершения теракта возле здания телеканала "Эспрессо" 25 октября 2017 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Игорь Мосийчук, который тогда в результате взрыва получил ранение.

«Подтверждаю: покушение на мою жизнь (совершение теракта - УНИАН) раскрыто. Исполнители установлены. Часть из них находится на временно оккупированных территориях, часть - в РФ (временно оккупированная территория Чеченской республики Ичкерия)», - написал он.

При этом Мосийчук отметил, что ему ничего неизвестно о задержании подозреваемых в этом преступлении.

«Относительно задержания подозреваемых в совершении этого чудовищного теракта мне ничего неизвестно. По данным следствия, террористы контактировали с лицами на территории РФ. Есть все основания полагать, что контактным лицом на территории РФ был сотрудник вражеских спецслужб. Все подробности будут объявлены скоро на совместном брифинге прокуратуры и СБУ», - заявил депутат.

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Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября 2017 года возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо этого места.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.

Установлено, что неизвестные взорвали мопед возле места передвижения Мосийчука.

26 октября президент Украины Петр Порошенко обратился с требованием к руководству правоохранительных органов как можно скорее расследовать это дело.