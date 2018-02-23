Мосийчук сообщил, что СБУ раскрыла теракт возле канала "Эспрессо", но не подтвердил задержание его исполнителей
Служба безопасности Украины установила исполнителей совершения теракта возле здания телеканала "Эспрессо" 25 октября 2017 года.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Игорь Мосийчук, который тогда в результате взрыва получил ранение.
«Подтверждаю: покушение на мою жизнь (совершение теракта - УНИАН) раскрыто. Исполнители установлены. Часть из них находится на временно оккупированных территориях, часть - в РФ (временно оккупированная территория Чеченской республики Ичкерия)», - написал он.
При этом Мосийчук отметил, что ему ничего неизвестно о задержании подозреваемых в этом преступлении.
«Относительно задержания подозреваемых в совершении этого чудовищного теракта мне ничего неизвестно. По данным следствия, террористы контактировали с лицами на территории РФ. Есть все основания полагать, что контактным лицом на территории РФ был сотрудник вражеских спецслужб. Все подробности будут объявлены скоро на совместном брифинге прокуратуры и СБУ», - заявил депутат.
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Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября 2017 года возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо этого места.
Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.
Установлено, что неизвестные взорвали мопед возле места передвижения Мосийчука.
26 октября президент Украины Петр Порошенко обратился с требованием к руководству правоохранительных органов как можно скорее расследовать это дело.