Мосийчук сообщил, что СБУ раскрыла теракт возле канала "Эспрессо", но не подтвердил задержание его исполнителей

15:47, 23 февраля 2018
Общество
559 0
Неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука / УНИАН, Евгений Дейдей, Facebook

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Игорь Мосийчук, который тогда в результате взрыва получил ранение.

«Подтверждаю: покушение на мою жизнь (совершение теракта - УНИАН) раскрыто. Исполнители установлены. Часть из них находится на временно оккупированных территориях, часть - в РФ (временно оккупированная территория Чеченской республики Ичкерия)», - написал он.

При этом Мосийчук отметил, что ему ничего неизвестно о задержании подозреваемых в этом преступлении.

«Относительно задержания подозреваемых в совершении этого чудовищного теракта мне ничего неизвестно. По данным следствия, террористы контактировали с лицами на территории РФ. Есть все основания полагать, что контактным лицом на территории РФ был сотрудник вражеских спецслужб. Все подробности будут объявлены скоро на совместном брифинге прокуратуры и СБУ», - заявил депутат.

Читайте такжеСМИ обнародовали видео с террористом, который совершил покушение на нардепа Мосийчука

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября 2017 года возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо этого места.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.

Установлено, что неизвестные взорвали мопед возле места передвижения Мосийчука.

26 октября президент Украины Петр Порошенко обратился с требованием к руководству правоохранительных органов как можно скорее расследовать это дело.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Покушение на нардепа Мосийчука
Теги: #покушение на Мосийчука#теракт Эспрессо