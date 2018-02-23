СБУ задержала подозреваемых в покушении на нардепа Мосийчука - СМИ

13:37, 23 февраля 2018
Политика
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Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО / фото Евгений Дейдей, Facebook

Правоохранители задержали нескольких подозреваемых в совершении теракта возле телеканала "Эспрессо", еще несколько находятся на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в СБУ.

Собеседник подтвердил озвученную недавно пострадавшим тогда депутатом Игорем Мосійчуком информацию о раскрытии теракта возле телеканала "Эспрессо".

Также источник сообщил некоторые подробности о подозреваемых. По его словам, речь идет о нескольких граждан Украины, часть из которых временно пребывают на территории России".

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"Несколько участников преступной группировки задержаны и находятся в СИЗО. В то же время, еще несколько предполагаемых исполнителей, а также организаторов, находятся на территории РФ", - сказал собеседник.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них народный депутат Украины Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Два человека погибли – охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо. Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.

Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.

26 октября президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранителей как можно быстрее расследовать это дело.

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Теги: #покушение на Мосийчука#взрыв возле Эспрессо