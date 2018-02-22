Двух украинцев осудили в Великобритании за попытку провезти на яхте нелегалов (фото)

На своей яхте они хотели нелегально перевезти в Британию шестерых граждан Украины.

Двух украинцев, бывшего танцовщика балета и шеф-повара, осудили в Великобритании за попытку нелегально провезти на территорию страны шестерых других граждан Украины.

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Эти мужчины были задержаны 20 мая 2017 года, когда их яхта под названием «Тазик» была перехвачена судном пограничных войск вблизи острова Хейлинг в Гемпшире. Перед тем судно отправилось с северо-запада Франции.

Дмитрий Круик рассказал пограничникам, что целью их прибытия в Великобританию было «просто путешествие», но во время обыска пограничники нашли еще шесть украинских мужчин, которые позже были высланы из страны.