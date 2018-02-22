Двух украинцев осудили в Великобритании за попытку провезти на яхте нелегалов (фото)
Двух украинцев, бывшего танцовщика балета и шеф-повара, осудили в Великобритании за попытку нелегально провезти на территорию страны шестерых других граждан Украины.
Читайте такжеСБУ закрыла канал переправки нелегалов в страны ЕС на ВолыниСуд в Портсмуте приговорил к шести годам лишения свободы по обвинению в содействии незаконной иммиграции 50-летнего Владислава Кертоглу. Его 29-летний сообщник Дмитрий Круик проведет за решеткой три года и девять месяцев, передает радыо Свобода.
Эти мужчины были задержаны 20 мая 2017 года, когда их яхта под названием «Тазик» была перехвачена судном пограничных войск вблизи острова Хейлинг в Гемпшире. Перед тем судно отправилось с северо-запада Франции.
Дмитрий Круик рассказал пограничникам, что целью их прибытия в Великобританию было «просто путешествие», но во время обыска пограничники нашли еще шесть украинских мужчин, которые позже были высланы из страны.
Ukrainians Dmytro Kruik & Vladyslav Kurtoglu have been jailed for almost 10 years between them, for trying to smuggle 6 immigrants into #Hayling Island on a yacht last May #HeartNewspic.twitter.com/vqu3ihB5xJ— Heart South News (@HeartSouthNews) 21 лютого 2018 р.