Грудь-контроль: от полиции требуют извинений за раздевание женщин в Оболонском суде

В "Рівних можливостях" назвали проверку женщин в Оболонском суде актом унижения.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко извинилась за действия правоохранителей, которые заставляли женщин-журналисток раздеваться в Оболонском райсуде 21 февраля.

"Уважаемые коллеги - журналистки. Я полностью разделяю ваше возмущение действиями тех представителей силовых структур, которые вчера прибегли к унизительному осмотру женщин - представительниц СМИ", – пишет Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Я как представитель власти приношу извинения вам, уважаемые коллеги, за эти чужие действия. Извините", – добавила она.

Также заявление сделало межфракционное объединение депутатов Рады "Рівні можливості". Оно осудило позорное нарушение прав человека в Оболонском районном суде города Киева, которое состоялось во время допроса свидетелей по делу Януковича.

"МФО "Рівні можливості" осуждает эти акты унижения женщин, которых заставляли не только снимать верхнюю одежду, но и обнажаться в туалете! Такие действия со стороны полиции являются недопустимыми и требуют публичных объяснений и извинений", - подчеркнули они.

Как сообщал УНИАН, перед началом судебного заседания, на котором Порошенко выступал в качестве свидетеля, на входе в суд у женщин просили расстегнуть верхнюю одежду.

Также, по информации СМИ, проверки женщин продолжились и на 5 этаже суда. Всех женщин-блондинок заводили в туалет и заставляли раздеваться - снимать свитера, рубашки и платья. Так якобы искали сообщниц Femen.