Не оправдали ожиданий: патрульная полиция стремительно теряет доверие граждан

Сами патрульные также разочарованы в работе системы, из-за чего массово покидают ряды полицейских.

Летом 2015 с появлением патрульной полиции доверие граждан к новым полицейским зашкаливало и люди верили в успех реформы. Однако спустя 2,5 года это доверие значительно упало.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Деминициативы, сообщает "Новое время". Согласно результатам исследования, в 2017 доверие к патрульным испытывали 34,6% украинцев, а недоверие — 53,5%. Годом ранее эти цифры были заметно лучше: доля украинцев, готовых положиться на патрульных, составляла 45,8% при 40,7% “недоверчивых”.

“Порядка на дорогах стало меньше, а преступность растет. Все это и обвалило рейтинги [патрульных]. И эта тенденция лишь усилится”, - комментирует данные социолог Ирина Бекешкина.

Как сообщает издание, сами патрульные тоже указывают на несовершенство правоохранительного органа. По словам действующих и бывших полицейских, в их власти слишком мало рычагов влияния на ситуацию, закон в полной мере их не защищает, а начальство охотнее штрафует, чем поощряет.

Согласно данным Нацполиции, за 2017 год патрульные составили 1,1 миллионов протоколов на различных нарушителей порядка и закона. Однако не все нарушители были наказаны.

Патрульные несколько раз задерживали пьяных сотрудников СБУ, управлявших автомобилями, рассказывает бывшая полицейская. И каждый раз закон оказывался бессилен - от руководства спецслужбы в адрес полиции неизменно поступала бумага, объясняющая: сотрудники якобы находились на задании и должны были быть пьяными.

Экс-глава Нацполиции, при которой и появилась патрульная полиция, Хатия Деканоидзе объясняет, что проблема заключается не в плохой работе конкретно патрульных, а всей системы МВД в целом.

“Я всегда говорила - одной патрульной реформы мало, нужно изменять всю систему МВД. Как мы видим - ничего принципиально не изменилось”, - заявила Деканоидзе изданию.

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