МВД в 2018 году планирует запуск работы новых подразделений патрульной полиции "Крым" и "Севастополь"

Эти подразделения будут работать на других участках, пока Крым не будет освобожден от оккупантов.

В 2018 году в Украине планируется запуск работы новых подразделений патрульной полиции "Крым" и "Севастополь".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил на годовой итоговой коллегии МВД.

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"В 2018 году планируем набор и открытие подразделений патрульной полиции в городах Ковель, Белая Церковь, а также в специальные подразделеня "Крым" и "Севастополь", - сказал он.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсений Аваков уточнил, что подразделения "Крым" и "Севастополь" будут работать на других участках, пока Крым не будет освобожден от оккупантов.