Под Днепром жители перекрыли трассу в защиту децентрализации

Местные жители утверждают, что депутат Рады блокирует проведение первых выборов депутатов ОТГ и соответствующих выборов сельских, поселковых, городских глав.

21 февраля в 11:00 в центре села Вольное в Новомосковском районе Днепропетровской области жители поселков Гвардейского и Черкасского перекрыли трассу Харьков - Симферополь в защиту образования Черкасской объединенной территориальной громады, которая должна функционировать согласно Закону "О добровольном объединении территориальных громад".

По словам одного из жителей региона Андрея Гельмеля, депутат Верховной Рады Вадим Нестеренко блокирует создание Черкасской громады, всячески тормозя проведение первых выборов депутатов ОТГ и соответствующих выборов сельских, поселковых, городских глав. Об этом Информатору сообщили жители района.

Несколько десятков жителей перекрыли участок трассы Харьков — Симферополь, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Место митинга охраняют сотрудники полиции, а автомобилям приходится разворачиваться и объезжать данный участок дороги. На лозунгах участников митинга написаны призывы с требованием провести запланированные выборы в ОТГ, обращения к Президенту с просьбой услышать жителей и другие, например: «Черкасской ОТГ — быть» и «Децентрализация в опасности». Протестующие намерены закончить акцию в 13:00 и надеются, что им удастся привлечь внимание к своей проблеме.