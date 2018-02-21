Под Днепром жители перекрыли трассу в защиту децентрализации

19:07, 21 февраля 2018
Общество
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Фото dp.informator.ua

По словам одного из жителей региона Андрея Гельмеля, депутат Верховной Рады Вадим Нестеренко блокирует создание Черкасской громады, всячески тормозя проведение первых выборов депутатов ОТГ и соответствующих выборов сельских, поселковых, городских глав. Об этом Информатору сообщили жители района.

Несколько десятков жителей перекрыли участок трассы Харьков — Симферополь, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Место митинга охраняют сотрудники полиции, а автомобилям приходится разворачиваться и объезжать данный участок дороги. На лозунгах участников митинга написаны призывы с требованием провести запланированные выборы в ОТГ, обращения к Президенту с просьбой услышать жителей и другие, например: «Черкасской ОТГ — быть» и «Децентрализация в опасности». Протестующие намерены закончить акцию в 13:00 и надеются, что им удастся привлечь внимание к своей проблеме.

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