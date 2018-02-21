Международный день родного языка: проверь, хорошо ли ты знаешь редко употребляемые украинские слова (видео)
14:49, 21 февраля 2018Общество
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21 февраля отмечается Международный день родного языка.
Международный день родного языка: проверь, хорошо ли ты знаешь редко употребляемые украинские слова
В Международный день родного языка предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете украинский. Знаете ли вы, что дженджуристий - это легкомысленный, а легит - приятный ветерок? Если так, то, возможно, догадаетесь, что означают и эти редко употребляемые слова - серпанок, талан, джерегеля? Посмотрите видео и проверьте себя!
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