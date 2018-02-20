Во Львове перед горсоветом впервые вывесили бандеровский флаг (фото)

На фото видно, как с одной стороны входа в горсовет висит сине-желтый флаг, с другой - красно-черный.

В День чествования памяти Героев Небесной Сотни на флагштоке перед Львовским горсоветом во вторник, 20 февраля, впервые вывесили красно-черный флаг.

Читайте такжеРада утвердила обращение к Польше в связи с "законом о бандеровской идеологии"Депутаты Львовского горсовета рекомендовали во время празднования памятных дат и торжественных событий в городе использовать красно-черный флаг и другую национально-патриотическую символику, передает ZAXID.NET.

Часть местных политиков настаивала, что красно-черный флаг следует использовать параллельно с государственным сине-желтым и вывешивать на всех админзданиях, однако ветераны УПА и ОУН осудили такие инициативы.

Как сообщал УНИАН, Киевский горсовет рассмотрит проект решения, которым предлагается в отдельные праздники поднимать революционный флаг ОУН на зданиях столичных райгосадминистраций.