Во Львове перед горсоветом впервые вывесили бандеровский флаг (фото)

13:48, 20 февраля 2018
Общество
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Перед львовской Ратушей впервые вывесили красно-черный флаг / фото ZAXID.NET

В День чествования памяти Героев Небесной Сотни на флагштоке перед Львовским горсоветом во вторник, 20 февраля, впервые вывесили красно-черный флаг.

Читайте такжеРада утвердила обращение к Польше в связи с "законом о бандеровской идеологии"Депутаты Львовского горсовета рекомендовали во время празднования памятных дат и торжественных событий в городе использовать красно-черный флаг и другую национально-патриотическую символику, передает ZAXID.NET.

Часть местных политиков настаивала, что красно-черный флаг следует использовать параллельно с государственным сине-желтым и вывешивать на всех админзданиях, однако ветераны УПА и ОУН осудили такие инициативы.

Как сообщал УНИАН, Киевский горсовет рассмотрит проект решения, которым предлагается в отдельные праздники поднимать революционный флаг ОУН на зданиях столичных райгосадминистраций.

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Теги: #львовский горсовет#бандеровский флаг#флаг ОУН