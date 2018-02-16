В Киевсовете предлагают поднимать бандеровский флаг в отдельные праздники

Перечень дат, в которые предлагается поднимать бандеровский флаг, не является исчерпывающим.

Киевский горсовет рассмотрит проект решения, которым предлагается в отдельные праздники поднимать революционный флаг ОУН на зданиях столичных райгосадминистраций.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Киева.

Согласно проекту решения, возле здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН. Это планируют делать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев.

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В частности, предложены следующие даты:

1 января — день рождения лидера ОУН Степана Бандеры;

22 января — День Соборности Украины;

29 января — День памяти Героев Крут;

3 февраля — создание ОУН;

20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;

5 марта — годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

14 марта — День украинского добровольца;

третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий;

23 мая — День Героев;

14 июня — день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;

30 июня — провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, председателя Секретариата УГВР Романа Шухевича;

30 июля — создание УВО;

14 октября — День защитника Украины, день создания УПА.

Отмечается, что этот перечень дат не является исчерпывающим. Документ также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе красно-черный флаг ОУН поднимать вместе с государственным флагом Украины во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях.