В Киевсовете предлагают поднимать бандеровский флаг в отдельные праздники
Киевский горсовет рассмотрит проект решения, которым предлагается в отдельные праздники поднимать революционный флаг ОУН на зданиях столичных райгосадминистраций.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Киева.
Согласно проекту решения, возле здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН. Это планируют делать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев.
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В частности, предложены следующие даты:
1 января — день рождения лидера ОУН Степана Бандеры;
22 января — День Соборности Украины;
29 января — День памяти Героев Крут;
3 февраля — создание ОУН;
20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;
5 марта — годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
14 марта — День украинского добровольца;
третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий;
23 мая — День Героев;
14 июня — день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
30 июня — провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, председателя Секретариата УГВР Романа Шухевича;
30 июля — создание УВО;
14 октября — День защитника Украины, день создания УПА.
Отмечается, что этот перечень дат не является исчерпывающим. Документ также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Как сообщал УНИАН, в Тернополе красно-черный флаг ОУН поднимать вместе с государственным флагом Украины во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях.