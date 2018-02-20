"Вооруженные только брусчаткой и любовью к Украине" - Порошенко почтил память Героев Небесной сотни

Президент отметил, что с гордостью и благодарностью отдает дань уважения тем, чье самопожертвование стало залогом победы Революции достоинства.

Президент Петр Порошенко в четвертую годовщину расстрелов на Майдане Незалежности заявил, что есть только один правильный путь - освобождение от агрессора оккупированной части Донбасса и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Читайте такжеСлепое огнестрельное ранение в висок: суд рассмотрел эпизод убийства Героя Небесной сотни ВайдыОб этом говорится в обращении президента к украинскому народу в связи с Днем Героев Небесной Сотни.

«День Героев Небесной сотни - это день памяти наших отважных соотечественников, которые ценой собственной жизни дали возможность Украине быть независимым, демократическим, открытым миру государством, а всем нам - возможность самим создавать свое будущее», - говорится в обращении.

Президент отметил, что с гордостью и благодарностью отдает дань уважения тем, чьё самопожертвование стало залогом победы Революции достоинства, «торжества несокрушимого украинского духа над коварными попытками нас смирить».

«Подвиг бесстрашных рыцарей, вооруженных лишь брусчаткой и любовью к Украине, четыре года тому назад сплотил весь цивилизованный мир на поддержку нашего выбора и в настоящее время продолжает вдохновлять миллионы украинских патриотов на решительную борьбу против гибридных вызовов «русского мира». Есть только один правильный путь - освобождение от агрессора оккупированной части Донбасса и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма», - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул необходимость сохранять преданность идеалам достоинства и свободы и утверждать национальное единство, развивать демократическую сильную и процветающую страну, укреплять войско и высоко ценить каждое мгновение жизни в независимой европейской Украине.

Как известно, 20 февраля в Украине, согласно указу президента «О чествовании подвига участников революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной сотни», отмечается День Героев Небесной сотни.