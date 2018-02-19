В Житомире заключили меморандум, направленный на увеличение объемов строительства жилья

Стороны, в частности, создадут рабочую группу, где отработают вопросы разработки механизмов увеличения объемов строительства жилья в городе Житомире.

Сегодня в Житомире заключили меморандум, призванный существенно увеличить объемы строительства жилья в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, 19 февраля состоялась рабочая встреча Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина с председателем правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергеем Комнатним.

Во время этой встречи подписан меморандум о сотрудничестве.

Он заключен между Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству, Житомирским региональным управлением Держмолодьжитла и исполнительным комитетом Житомирского городского совета.

Стороны, в частности, создадут рабочую группу, где отработают вопросы разработки механизмов увеличения объемов строительства жилья в городе Житомире.

Также во время встречи обсудили, как выполняют в Житомире Городскую целевую программу обеспечения молодых семей и одиноких граждан жильем на 2018-2022 годы.

«Городской голова подчеркнул важность жилищного вопроса для города, ведь на квартирном учете стоят 14 тыс. 594 граждан из них 984 — это молодые семьи», - отмечают в горсовете.