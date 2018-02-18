Пограничники на Донетчине задержали участницу бандформирования "Оплот"

В августе 2014 года украинка вступила в подразделение «Оплот», где должна была якобы получить должность помощника повара.

Сегодня в КПВВ «Новотроицкое» пограничники остановили гражданку Украины, которая оказалась участницей бандформирования "Оплот".

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, оперативники выяснили, что женщина входила в состав непредвиденных законом Украины военизированных формирований так называемой «Донецкой народной республики». В августе 2014 года украинка поступила в подразделение «Оплот», где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ.

"Во время проверки оперативниками Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы было установлено, что в действиях гражданки усматриваются признаки состава правонарушения УКУ за ч.1 ст. 260 (создание непредвиденных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности)", - говорится в сообщении.

Сейчас женщину передали сотрудникам Национальной полиции, которые устанавливают, какое на самом деле место женщина занимала в структуре бандформирований.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате вражеских обстрелов в зоне АТО ранен украинский воин.