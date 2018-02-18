Вследствие вражеских обстрелов в зоне АТО сегодня получил ранение один украинский воин - штаб

Всего в течение дня зафиксировано 7 обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

Вследствие вражеских обстрелов в зоне АТО сегодня получил ранение один украинский воин.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

Всего в течение дня зафиксировано семь обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. В том числе, использовалось запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Читайте такжеШтаб АТО сообщил о гибели украинских морпехов: тела найдены в месте проживания«На Луганском направлении враг применил минометы неподалёку от Троицкого и Новолуганского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали защитников Луганского. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие возле Новоалександровки и Станицы Луганской», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино на приморском участке обороны.