Вследствие вражеских обстрелов в зоне АТО сегодня получил ранение один украинский воин - штаб
Вследствие вражеских обстрелов в зоне АТО сегодня получил ранение один украинский воин.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.
Всего в течение дня зафиксировано семь обстрелов укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. В том числе, использовалось запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Читайте такжеШтаб АТО сообщил о гибели украинских морпехов: тела найдены в месте проживания«На Луганском направлении враг применил минометы неподалёку от Троицкого и Новолуганского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали защитников Луганского. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие возле Новоалександровки и Станицы Луганской», - говорится в сообщении.
По данным штаба, на Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов вблизи Широкино на приморском участке обороны.