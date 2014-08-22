В Донецке боевики захватили СИЗО: часть заключенных хотят казнить, остальных - мобилизовать

Боевики захватили Донецкий следственный изолятор, требуя от работников и осужденных присоединиться к бандформированиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Боевики, испытывая нехватку живой силы, захватили Донецкий следственный изолятор и предъявили ультиматум сотрудникам до 22.08.2014 г. принять присягу на верность так называемой «ДНР» или написать рапорт на увольнение», - заявил он.

Кроме этого, как отметил Лысенко, «боевики угрожают казнить осужденных на пожизненное заключение, а остальных - мобилизовать в бандформирования. Однако осужденные отказались вступать в ряды террористов и продолжают оставаться в изоляторе».