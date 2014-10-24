Совет безопасности ООН сегодня обсудит Украину

Дипломаты 15 стран обсудят последний доклад мониторинговой миссии ООН о соблюдении прав человека на востоке страны. В документе говорится о событиях на Донбассе с 18 августа до 16 сентября, сообщает Радио Свобода.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что как пророссийские боевики, так и украинские военные продолжают обоюдные обстрелы - несмотря на объявленное с 5 сентября перемирие.

Читайте такжеВ Совете Безопасности ООН состоялась ротацияЭксперты также обнародуют на заседании Совета безопасности сводные данные о количестве жертв конфликта. По их информации, с середины апреля до 6 октября на Донбассе погибли более трех с половиной тысяч человек, еще около девяти тысяч ранены.