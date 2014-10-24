Возбуждено дело по факту исчезновения главы люстрационного комитета в Днепропетровске

Дело открыто следственным отделом Кировского райотдела Днепропетровского городского управления милиции, сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Днепропетровской области.

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"23 октября в 21.10 в милицию поступило сообщение об исчезновении кандидата в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №26 Ульяновой Т.М. Было установлено, что она в 17.50 вышла из дому и в дальнейшем связь с ней пропала", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса ("преднамеренное убийство"). Начато досудебное следствие. Как сообщил УНИАН начальник ОСО Алексей Щербатов, по факту исчезновения человека уголовное производство открывается именно по этой статье. "Преднамеренное убийство рассматривается как одна из версий исчезновения Тамилы Ульяновой", - отметил Алексей Щербатов.