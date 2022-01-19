Ученым удалось записать звуки самцов, самок и детенышей.

Украинские полярники записали "пение" тюленей / фото Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" начали акустические исследования тюленей Ведделла. Анализ звуков позволит получить новую информацию о коммуникации тюленей

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр на своей станице в Facebook.

"В общей сложности было известно об около 30 типах звуков в репертуаре этих животных, но недавно было обнаружено еще 9 типов – в ультразвуковом спектре. Это разные "чириканья", "свисты" и "трели", иногда даже напоминающие звуки бластеров из "Звездных войн", – говорится в сообщении.

Биолог Оксаны Савенко указала, что украинские ученые ранее уже записывали подводное пение тюленей. В рамках исследования двух проливах у острова в лунках установили два акустических рекордера, благодаря чему удалось сделать записи самцов, самок и детенышей.

Анализ этих данных позволит получить информацию о подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре.

"Также наши исследования помогут установить особенности вокализаций животных всех возрастов и пола и выяснить, отличаются ли диалекты тюленей Ведделла из районов архипелага Вильгельма (т.е. вблизи "Вернадского") и моря Росса (Западная Антарктика, где проводят исследования ученые с американской станции "Мак-Мердо")", - объяснила биолог.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские исследовательницы Карина Вишнякова и Юля Иванчикова пополнили международный реестр горбатых китов уникальными фото.

Ранее в международной китовой базе HappyWhale было всего 15 китов горбачей, идентифицированных в акватории Южных Оркнейских островов. Благодаря непростой работе украинских биологов сейчас там уже 211 особей из этого района.

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