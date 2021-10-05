Новый полет компании Джефа Безоса запланирован на 12 октября.

Компания Blue Origin готовит новый туристический полет в космос. В состав экипажа войдет актер Уильям Шетнер, который сыграл роль капитана Тиберия Кирка в медиафраншизе "Стар Трек".

Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.

Новый полет Blue Origin с космическими туристами запланирован на 12 октября.

Читайте такжеВсе по Фрейду: "фаллическая" ракета Безоса стала мемом в сетиКто войдет в состав экипажа:

Крис Бошуизен - врач, бывший инженер NASA и сооснователь компании Planet Labs, которая специализируется на разработке маленьких спутников;

Глен де Врис – вице-президент Blue Origin по медико-биологическим наукам и здравоохранению;

Одри Пауэрс – вице-президент Blue Origin по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований. Она провела консоли МКС около 2 тысяч часов;

Уильям Шетнер - канадский актер и писатель. Сыграл роль капитана звездолета "Энтерпрайз" Джеймса Тиберия Кирка в медиафраншизе "Стар Трек".

Стоит отметить, что компания Blue Origin принадлежит основателю Amazon и одному из самых богатых людей мира Джефу Безосу.

"Космический" туризм

11 июля миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный космический полет на своем ракетоплане VSS Unity.

На борту корабля находятся два пилота (Дэйв Маккей и Майкл Масуччи), сам Ричард Брэнсон, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла.

20 июля самый богатый человек мира, 57-летний владелец Amazon Джефф Безос отправился в космос.

Вместе с миллиардером на борту ракеты New Shepard будет его младший брат, 53-летний Марк, 82-летняя летчица Уолли Франк и 18-летний Оливер Деймен.

Автор: Анастасия Горбачева