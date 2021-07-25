Астронавтом теперь может считаться лишь тот, кто входит в состав экипажа и вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) года уточнило критерии присвоения звания астронавта и получения нагрудного знака отличия за участие в космических миссиях. Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон, слетавшие в суборбитальный космос на собственных кораблях, звания астронавта не получили.

Как сообщает "BBC Украина", правила изменили в день полета в космос основателя компании Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса на корабле New Shepard. Это первое уточнение правил с 2004 года.

Согласно новым нормам, астронавтом отныне может считаться лишь тот, кто входит в состав экипажа и вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета. При этом данная формулировка никак не объясняется, поэтому FFA может по своему усмотрению решать, кто считается астронавтом.

Ранее нагрудный знак "Крылья астронавта" можно было получить за участие в коммерческой космической миссии. Однако теперь космические туристы после участия в космическом полете не смогут автоматически претендовать на него.

В США предоставлять звание "астронавта" могут три ведомства: FAAA, NASA и Вооруженные силы.

Согласно правилам, которые действовали еще до внесения изменений и продолжают действовать сейчас, космическим может считаться лишь полет, который проходит на расстоянии не менее 80 километров от поверхности Земли.

Соответственно, и Брэнсон, и Безос теоретически могли претендовать на получение звания астронавтов.

Полет Безоса в космос

20 июля Джефф Безос совершил космический полет на своей ракете New Shepard. Вместе с ним в космос отправились его младший брат, 53-летний Марк, 82-летняя летчица Уолли Франк и 18-летний Оливер Деймен.

Ракета поднялась на высоту в 107 километров, а затем приземлилась в пустыне Западного Техаса. Весь полет занял 10 минут.

Компания Безоса Blue Origin разрабатывает свою многоразовую суборбитальную систему New Shepard с 2006 года. Система состоит из капсулы для шестерых человек и одноступенчатой ракеты.

Полет Брэнсона в космос

11 июля корабль компании Virgin Galactic в рамках первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и успешно приземлился на космодроме "Америка" в штате Нью-Мексико, США.

На борту корабля были 70-летний британский миллиардер и владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон, два пилота-Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Беннет и Бетт Мозес.

Автор: Дмитрий Захаров