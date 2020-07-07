Украинские специалисты в США готовят к запуску ракету-носитель "Антарес"

В сентябре этого года «Антаресом» планируют доставить грузы на Международную космическую станцию по заказу NASA.

Украинские специалисты в США согласно графику работают над подготовкой к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman «Антарес».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО, в апреле группа сотрудников ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» и НПП «Хартрон-Аркос» ЛТД отправились в США для участия в работах по подготовке к пуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman «Антарес», которой уже в сентябре этого года планируется доставить грузы на Международную космическую станцию по заказу NASA.

После двухнедельного карантина в США группа в полном составе начала выполнять работы по программе.

19 июня 15 специалистов, которые принимали участие в электроиспытании первой ступени ракеты-носителя «Антарес» в центре космических запусков на о. Уоллопс, вернулись в Украину, один остался в США для выполнения плановых работ. В начале июля в США прибыли еще два украинских специалиста, и в ближайшее время в Соединенных Штатах ожидают прибытия еще трех специалистов из системы контроля заправки.

Организация перелета украинских специалистов, в частности в части принятия решений о предоставлении необходимых разрешений на вылет, стала возможной благодаря, в том числе, поддержке и межведомственной координации совместных действий Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, корпорация Northrop Grumman уже несколько лет сотрудничает с украинскими космическими предприятиями. Корпорация заказывает им по две ракеты в год.

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