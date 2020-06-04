SpaceX отправила в космос новую партию спутников (видео)

На орбите Земли уже 480 интернет-модулей Starlink.

Компания Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли восьмую партию интернет-спутников системы Starlink.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

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60 интернет-спутников системы Starlink вывела на орбиту Земли ракета Falcon 9, которую запустить из стартового комплекса на мысе Канаверал в 4:25 по киевскому времени.

На орбите интернет-спутники будут использовать свои бортовые ионные двигатели, чтобы переместиться на рабочую высоту в 550 км над планетой.

Сейчас на орбите Земли уже находятся 480 интернет-спутников Starlink. Полномасштабная сеть интернет-спутников должна обеспечить глобальное интернет-покрытие на всей планете.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Starlink - проект компании по созданию системы околоземных спутников для обеспечения жителей Земли высокоскоростным интернетом. К середине 2020-х годов SpaceX планирует запустить около 12 тысяч спутников.

Первые старты прошли в мае и ноябре 2019 года. Напомним также, что в конце января компания успешно осуществила запуск ракеты Falcon 9 с партией из 60 спутников Starlink.

Как сообщал УНИАН, в мае запуск восьмой миссии Starlink откладывали дважды. Через тропическую бурю и подготовку к старту миссии Crew Demo-2.

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