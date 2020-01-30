Ученые обнаружили, что все современные люди имеют ДНК неандертальцев

Ранее считалось, что предки современных африканцев не контактировали с вымершим видом людей, однако, это оказалось не так.

Все люди на Земле имеют частичку неандертальца в своем ДНК. И африканцы, как оказалось, не исключение. Хотя ранее считалось, что они не имеют генетической связи с вымершим видом доисторических людей.

Первые доказательства того, что наши предки спаривались с неандертальцами, появились в 2010 году, - пишет CNN. Тогда удалось впервые получить геном этого вида с костей человекоподобных существ, которые населяли Европу в Каменную эру и существовали еще примерно 40 тысяч лет назад. Тогда ученые обнаружили, что современные европейцы, азиаты и американцы, но не африканцы, унаследовали около 2% генов от неандертальцев. Это означало, что предки современных людей вступали в контакт с представителями этого вида. Но это произошло с теми людьми, которые покинули Африку.

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Однако, исследователи Принстонского университета теперь замечают, опираясь на новый метод исчисления, что африканцы тоже имеют ДНК неандертальцев. А это означает, что ранняя человеческая история была более сложной, чем было принято считать.

«Впервые мы смогли выявить реальные признаки наследия неандертальцев у африканцев», - сказал исследователь Лю Чен.

Процессор Джошуа Аки, возглавивший исследование, считает, что открытие ставит под сомнение распространенное утверждение о миграции людей из Африки и лишь в таком направлении. По его мнению, предки современных людей покинули Африканский континент примерно 200 тысяч лет назад. И эта группа спарилась с неандертальцами. Но потом группа европейцев опять мигрировала обратно в Африку, принеся с собой таким образом неандертальские гены местному населению.