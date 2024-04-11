Конечно, объект имеет вполне логичное происхождение и наглядно демонстрирует, как работают законы физики.

Американское космическое агентство NASA опубликовало изображение таинственного серебристого объекта в форме доски для серфинга, который вращался вокруг Луны. Однако причин для паники и поиска пришельцев нет - объект создан человеком.

Снимки были сделаны орбитальным аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Они изображают тонкую горизонтальную линию объекта, которую западная пресса уже окрестила "доской для серфинга". Однако загадочный объект - это не что-то, что имеет внеземное происхождение.

Как пояснили в космическом агентстве, на самом деле зонд NASA сфотографировал южнокорейский космический аппарат Danuri, который летел ниже в прямо противоположном направлении. Из-за особенностей работы фотокамер корейский зонд, пролетавший мимо американского "коллеги" с чрезвычайно высокой относительной скоростью (11,5 тысяч километров в час), на снимке "растянулся" до абсурдной длины и стал выглядеть как доска для серфинга.

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"Хотя время экспозиции камеры LRO было очень коротким, всего 0,338 миллисекунды, Danuri все равно выглядит размазанным в 10 раз больше своего размера из-за относительно высокой скорости движения между двумя космическими аппаратами", - написало NASA.

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Как писал УНИАН, ученые составили 3D-карту Вселенной, после чего поняли, что общепринятая космологическая модель является ошибочной и даже наше понимание базовой физики, вероятно, является некорректным.

Также мы рассказывали, как будут выглядеть автомобили для поездок по Луне. Согласно плану NASA, один из них будут использовать в рамках миссии, запланированной на 2030 год.

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